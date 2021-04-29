В Ярославле в этом году пройдет парад Победы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле, несмотря на все коронавирусные ограничения, все же пройдет парад Победы. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- В этом году планируем торжественное шествие частей Ярославского территориального гарнизона и показ военной техники, посвященные 76-й годовщине Победы. Во главе шествия по традиции поедут в том числе легендарный танк Т-34, автомобили проекта «Машины Победы» и прославленные минометы «Катюша», - написал глава области.

Трансляцию шествия можно будет посмотреть в социальных сетях, а если решите посетить Советскую площадь, не забудьте про маски и социальную дистанцию.

Главными гостями праздника станут, конечно, ветераны.

- С каждым годом с нами остается все меньше тех, кто в тылу и на фронте ковал Победу. Поэтому праздник в первую очередь для них. Обеспечим безопасную рассадку, с соблюдением всех мер предосторожности, - пояснил Дмитрий Миронов.

Кроме парада на площади,в Ярославле в День Победы пройдут и другие мероприятия. Например, всероссийская онлайн-акция «Зеркало истории».