В Ярославской области отремонтируют трассу между несколькими городами Фото: Правительство Ярославской области

Начался ремонт проблемных участков трассы Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец в Ярославской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В течении этого года планируют также улучшить дороги в Угличском, Рыбинском, Мышкинском и Пошехонском районах.

– Дорога востребована ярославцами, она связывает Северо-Запад и центральные регионы страны, обеспечивает сообщение с Ленинградской, Вологодской, Тверской и Московской областями, – рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец. – Для нас очень важно привести этот объект в порядок, поэтому поэтапно до 2024 года по нацпроекту отремонтируем более 60 километров на территории региона. Также работы будут проводиться и в других областях, по территориям которых проходит эта трасса.

Стоимость работ оценивается в 585,5 миллионов рублей и проведет их подрядная организация «ДЭП-57».

Во время ремонта планируют положить два слоя асфальта, укрепить обочины дороги, поставить автобусные остановки и новые дорожные знаки. Работы должны завершиться в конце сентября.