Какие мероприятия ждут жителей Ярославской области в майские выходные Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мы уже рассказывали о том, как горожане смогут провести свой майский мини-отпуск. Однако в этот список добавились еще несколько интересных мероприятий.

1 мая всех, кто любит спорт, приглашают на соревнования «Бегом по Золотому кольцу». Принять участие в этом могут все желающее. За время проведения проекта самому маленькому участнику было 4 года, а самому старшему – 102. Для детей предусмотрены дистанции 300 и 600 метров, для взрослых – 3, 10 и 21,1 километра. Также состоится «Забег Победы» на дистанцию 750 метров.

Для любителей культурного досуга с 1 по 9 мая будет проходить XIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В нем примут участие государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы». Зрители услышат и классические произведения, и мировые хиты. Планируется вечер барокко, брасс-ансамбля и этнической музыки. Помимо этого, три музыкальных спектакля.

Для неспешных прогулок и наслаждений природой 1 мая открывается Губернаторский сад. Там будет работать музей под открытым небом «Скульптура в пленэре», где можно будет увидеть творения Николая Силиса, Михаила Дронова, Виктора Корнеева, Александра Молева, Иосифа Дашевского, Зураба Церетели.