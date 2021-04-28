В Ярославской области эвакуировали школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 28 апреля, руководствам нескольких школ, в том числе и школы в Ивняках пришло сообщение о том, что здания заминированы. Учащихся экстренно вывели во двор учебного заведения. Дети оказались без своих рюкзаков и остальных вещей, но в куртках.

-Уважаемые родители, доброе утро! Сегодня в школе эвакуация, так как одну из школ Ярославского района заминировали. Дети сейчас вернуться домой без вещей, будьте к этому готовы, - такое сообщение получили родители учеников от классного руководителя.

В департаменте образования Ярославской области пояснили, что ученики ярославской школы №70 и школ Ярославского района были эвакуированы в связи с сообщением о минировании. Работники учебных заведений приняли все меры, необходимые для безопасности детей, пострадавших нет. Проверку образовательных организаций осуществляли сотрудники правоохранительных органов. Опасных предметов не обнаружено. После проведения проверки учебный процесс продолжился в штатном режиме. Ученики начальных классов были отпущены домой в сопровождении родителей.