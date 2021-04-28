Ярославца осудили за ограбление женщин легкого поведения Фото: Олег ЗОЛОТО

28-летнего уроженца Воркуты, проживающего в Ярославле, признали виновным в совершении двух грабежей. Мужчина полностью сознался в содеянном. Его соучастник к уголовной ответственности привлечь не удалось - он скончался до вынесения приговора.

В феврале-марте прошлого года, злоумышленники, решили ограбить женщин, которые предоставляют услуги интимного характера на дому. Мужчины нашли в интернете объявление подобного содержания, позвонили по указанному номеру и договорились с потерпевшими о встрече.

Естественно, женщины сообщили преступникам свое место проживания и пребывали в ожидании клиентов. Дальше потерпевших ждало целое представление. К ним пришли липовые сотрудники правоохранительных органов, чтобы якобы провести оперативные мероприятия. Нежданные гости потребовали отдать им все деньги и ценности, параллельно нанося побои для устрашения.

У одной из женщин грабители похитили драгоценности на сумму 108 тысяч рублей, а у другой 6450 рублей. После этого мужчины исчезли.

-Установить личности преступников помогли видеозаписи с камер наблюдения, установленные в домах потерпевших, а также недопитая бутылка воды, опрометчиво оставленная одним их нападавших в квартире женщины, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - С учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.