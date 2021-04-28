В переславском Доме культуры будут делать прививки от коронавируса

30 апреля прививку можно сделать в Доме культуры Переславля-Залесского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области продолжают открывать пункты выездной вакцинации против коронавируса. 30 апреля прививку можно сделать в Доме культуры Переславля-Залесского. С собой нужно взять паспорт, СНИЛС и страховой полис.

- Просим сообщить о своем визите заранее по телефону 89159801667. Звонить можно с 08:00 до 17:00. Это нужно для того, чтобы подготовить нужное количество препарата, - рассказали в ГБУЗ ЯО Переславская ЦРБ.

Кроме этого, для удобства жителей, в регионе начали делать прививки в торговых центрах. Первооткрывателем стал ТЦ в Тутаеве.