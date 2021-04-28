Город матрешек: в Заволжском районе Ярославля сделали инсталляции, предупреждающие о ямах на дорогах

В Заволжском районе Ярославля сделали инсталляции, предупреждающие о ямах на дорогах. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля неизвестный доброжелатель на улице Папанина установил скульптуру из покрышек, тем самым предупреждая водителей об опасности в виде ям.

- На дорогах появились очень креативные инсталляции – матрешки из автомусора. Так жители обозначили для себя огромные ямы в дорожном полотне, - пишет автор поста в группе «Подслушано в Ярославле». – Так мило! Такая матрешка вполне могла бы стать символом столицы Золотого кольца в этом году. Как вы считаете?

Большинство комментаторов с автором публикации полностью согласны.

- Столица резинового кольца.

- Спасибо добрым людям! Хоть видно ямы издалека.

- Круто! Заметно сразу. На наших дорогах думаешь не о правилах дорожного движения, а как ямы объезжать. Грустно…

- Заволга, район контрастов. Туда таксисты не ездят, автобусы проваливаются, часовые пробки. А помнится, ржали над брагинцами, бумеранг вернулся.

- Зато у нас воздух самый чистый, - пишет Александр Бухалов.

- Потому что мы покрышки не сжигаем – для ям бережем, - отвечает ему Лариса Бабина.