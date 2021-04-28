Ярославцам с улицы Батова выделят еще 91 миллион рублей Фото: Правительство Ярославской области

Ярославцам, которые лишились своих квартир при взрыве бытового газа на улице Батова, вновь помогут материально. Депутаты муниципалитета приняли решение назначить для пострадавших новые меры социальной поддержки. На это из бюджета города будет потрачен еще чуть больше 91 миллиона рублей, расчет происходил из стоимости квадратного метра 44 339 рублей.

- Жителям, которым частично выделены деньги из резервного фонда Правительства РФ, будет предоставлена единовременная выплата, которая соответствует разнице между стоимостью приобретенного жилья и суммой выделенных средств. Жителям 11 квартир положена единовременная выплата, соответствующая стоимости приобретаемого жилья, взамен утраченного в результате ЧС, - пояснил мэр Ярославля Владимир Волков.

Напомним, что ранее жителям пострадавшего дома поступил федеральный трансферт – почти 212 миллионов рублей. «Батовцы» не один месяц прожили в гостиницах города, им была оказана помощь при аренде жилья, однако, ярославцы всячески противились переезду на съем.