В Ярославле 5 мая ограничат движение транспорта у Московского вокзала Фото: Мэрия Ярославля

5 мая в Ярославле пройдет патриотическая акция «Мы армия страны! Мы армия народа!», в которой будет задействован спецпоезд. Из-за этого мероприятия в районе вокзала Ярославль – Московский, на площади Подвойского на правой ее стороне, которая предназначена для транспорта, временно движение ограничат.

- С 08:00 до 18:00 вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств, - предупредила пресс-служба мэрии Ярославля.

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