В Ярославской области детей начали бесплатно лечить от спинальной мышечной атрофии

В Ярославской области детей начали лечить от СМА Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области детей начали лечить от спинальной мышечной атрофии. Сказать, что это лечение дорогое, значит не сказать ничего: годовой курс обходится примерно в 500 миллионов рублей. В Ярославской области дети будут получать эту помощь бесплатно.

- Двум детям уже введен препарат «Спинраза». Еще двое готовятся к госпитализации. Также сегодня в регион поступило лекарство «Рисдиплам» для лечения еще семи детей с аналогичным заболеванием. А 2021 год потребность в данных препаратах в Ярославской области будет закрыта полностью. Если потребуется, организуем дополнительные поставки, - сказал глава области Дмитрий Миронов.

Деньги на препараты направил созданный при Минздраве РФ фонд «Круг добра». Он помогает обеспечивать детей необходимыми дорогостоящими препаратами. Бюджет этого фонда пополняется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов рублей в год.