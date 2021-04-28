На ремонт Добрынинского моста в Ярославле выделили еще 219 миллионов рублей

Ремонтом Добрынинского моста займется компания ЕКС Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле определили подрядчика, который будет работать на втором этапе реконструкции Добрынинского моста, и сумму, что выделят на эти работы.

Скажем прямо, выбор подрядчика был не велик. Как сообщил директор Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев, на участие в электронном аукционе поступила только одна заявка – от АО ГК «ЕКС». В течение 10 дней с компанией будет заключен контракт.

- Разработана дорожная карта, в которой расписаны методы устранения выявленных недостатков на левой части путепровода. Завершить работы и полностью ввести объект в эксплуатацию планируем в текущем году, - уточнил Масленцев.

Второй этап работ на мосту также потребует значительных затрат. Из бюджета Ярославля уже выделено 219 миллионов рублей.

Сейчас для движения транспорта открыта только одно сторона Добрынинского моста. На второй после ремонта выявили дефекты пролетного строения.