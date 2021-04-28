80 килограммов наркотиков: в Ярославской области обнаружили подпольную нарколабораторию и тайник с «синтетикой»

Организаторам наркобизнеса грозит пожизненный срок Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области сотрудники полиции в лесу Ярославского района, недалеко от дороги, нашли тайник с 20 килограммами синтетического наркотика метилфедрона. «Следы» от этого тайника привели к нарколаборатории, которая подпольно работала в Тутаевском районе.

- Изъято оборудование, а также крупная партия изготовленных наркотических средств весом около 60 килограммов, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Весь метилфедрон должен был разойтись по регионам России. Если перевести изъятый наркотик в дозы, то на черный рынок не поступило около 400 разовых доз запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело. Уже задержаны два человека, по версии следствия, причастные к изготовлению и распространению «синтетики». По 228-ой статье УК РФ мужчинам грозит пожизненный срок. Расследование продолжается, устанавливаются и другие люди, которые могут быть причастны к этому наркопреступлению.