Жителей Ярославля предупредили о подтоплениях

Под угрозой дома и участки рядом с водоемами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Из-за подъема воды в Волге низменные части Ярославля может подтопить – об этом предупредили в мэрии города, со ссылкой на спасателей.

За выходные по данным Росгидрометцентра, выпало 170% месячной нормы осадков. Это привело к резкому увеличению притока к Рыбинскому водохранилищу и малым рекам, соответственно, угроза подтопления частного сектора и садоводческих участков, особенно тех, что находятся рядом с водоемами, стала более чем реальной.

К некоторым жителям Ярославской области вода уже подобралась. Сложная паводковая ситуация сложилась в Угличском районе, в Рыбинске под воду ушел первый ярус Волжской набережной, из берегов вышла река Кубрь в Переславском районе, жители нескольких деревень имеют связь с большой землей только благодаря лодке спасателей.