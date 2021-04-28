В Рыбинске за взятку задержан бывший начальник городской полиции

Экс-полицейского подозревают в получении взятки, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сотрудники ФСБ задержали одного из руководителей «Северного водоканала» Геннадия Гаврюшина. В прошлом, а именно с 2007 по 2014 год, Гаврюшин возглавлял рыбинскую полицию. Сейчас экс-полицейского подозревают в получении взятки, речь идет о сумме в 100 тысяч рублей.

- Из материалов уголовного дела следует, что в апреле текущего года подозреваемый, 51-летний мужчина, занимая руководящую должность в государственном предприятии Ярославской области «Северный водоканал», получил от руководителя коммерческой организации сумму в 100 тысяч рублей за оказание им содействия в приемке выполненных данной организацией работ, - пояснили в пресс-службе регионального СКР.

Сейчас готовится ходатайство о заключении Гаврюшина под стражу. Преступление было выявлено сотрудниками областного управления ФСБ.