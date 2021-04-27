«Проезд оплачен два раза»: ярославцы жалуются на работу валидаторов в общественном транспорте

Из-за технических погрешностей пассажиры дважды оплачивают проезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославцы жалуются: из-за технической ошибки или погрешности некоторые дважды оплачивают проезд в общественном транспорте. Но замечают это только пассажиры, которые тщательно контролируют движение денег на своей банковской карте.

- Вообще не понимаю, как так можно? Муж ездит на работу на автобусе и оплачивает проезд картой. Ездит он с пересадками. Если карта не проходит или недостаточно средств, оплачивает наличными. Возьмем вчерашний день: хотел оплатить картой, но средств было недостаточно, заплатил наличными. Я вчера ему после этого перевела 100 рублей и сразу сняли 28 рублей, долг за автотранспорт! Получается, проезд оплачен два раза. В итоге мы с мужем посчитали – вчера было оплачено просто так четыре поездки. Может и у вас так периодически происходит, но вы этого не замечаете? – интересуется женщина в паблике «Подслушано в Ярославле».

Оказалось, что в такую ситуацию попадали многие, но никто не обращался с просьбой вернуть переплаченные деньги. Понятно, что из-за 28 рублей не хочется тратить время и нервы, а в итоге, если посчитать, сколько человек переплачивают за день, «набегает» неплохая сумма.

- Снимают тоже по два раза, но это полбеды. Они делают это по ночам. Просыпаешься и проверяешь, что за операция по карте, кто по ней катается в три часа ночи. На трамвае.

- У меня тоже так было. Карта не прошла, якобы, заблокирована. Я оплатила наличкой и потом с карты два раза сняли по 28 рублей.

- Обращалась в транспортное депо. Они сказали, что не занимаются вопросами транзакций.

Мэрия Ярославля пока не комментирует происходящее в общественном транспорте.