В Ярославле с 1 мая открывается навигация Фото: Полина Вачнадзе

В правительстве Ярославской области назвали дату начала навигации. Первые теплоходы выйдут в рейсы 1 мая. С ближайшей субботы открывается навигация по маршрутам Ярославль – Новые Ченцы, Переборы – Юршино, Речной вокзал – Толга, Речной вокзал – Вакарево.

С 8 мая открывается движение по направлению Ярославль – Константиново, а с 9 мая по воде можно будет добраться из Ярославля в Брейтово и из Рыбинска до Колхозника.

Как пояснили в правительстве, в этом году маршрутная сеть не меняется, сохранены все направления прошлого года. Дополнительную информацию о расписании и тарифах можно получить на сайте Ярославского речного порта и по телефону 8(4852)228-144 и в справочной ООО «Рыбинские пассажирские перевозки» по телефону 8(4855)25-15-01.