Режим работы почты в мае 2021 в Ярославской области: 1 и 9 мая – выходные

Почта России изменит график работы в майские праздники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почтовые отделения в Ярославской области не будут работать 1 и 9 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения, кроме тех, что работают круглосуточно, закроются на час раньше.

2 мая почта будет работать как обычно.

3 мая почтовые отделения примут клиентов по графику субботы, а 10 мая – по графику воскресенья.

С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

При этом в управлении уточнили, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен свой график, который следует заранее уточнить на местах или на сайте компании.