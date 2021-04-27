«Диктант Победы» в Ярославской области-2021: где и когда можно написать

В Ярославской области будет работать 27 площадок. ФОТО: сайт диктантпобеды.рф

29 апреля в Ярославской области все желающие смогут написать «Диктант Победы». Стартует он в 14:00 и будет длиться 45 минут. По окончании бланки с ответами направят на проверку в Федеральный центр тестирование.

Принять участие в акции может любой желающий. Центральной площадкой станет Музей Победы в Москве, а оттуда пойдут трансляция по регионам. В Ярославской области будет работать 27 площадок, записаться можно на сайте диктантпобеды.рф.

На этом же сайте можно пройти онлайн-тестирование и понять свой уровень знаний. Диктант состоит из 25 вопросов, некоторые из них посвящены полководцам Георгию Жукову и Константину Рокоссовскому.

Результаты «Диктанта Победв-2021» разместят на ресурсе диктантпобеды.рф в личных кабинетах участников. Победителя определит оргкомитет акции.