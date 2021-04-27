Бывший гендиректор рыбинского МУП «Теплоэнерго» пойдет под суд

Ярославские следователи закончили расследование по делу генерального директора рыбинского МУП "Телоэнерго" Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославские следователи закончили расследование по делу генерального директора рыбинского МУП "Телоэнерго", которого обвиняют в злоупотребление должностными полномочиями.

МУП «Теплоэнерго» - основное теплоснабжающее предприятие Рыбинска Ярославской области

- Являясь генеральным директором с 2018 по 2019 год, служащий направлял деньги, которые поступали от граждан для оплаты услуг по поставке газа, на погашение кредиторской задолженности предприятия. Этим он причинил ущерб в особо крупном размере, - рассказали в СКР по Ярославской области.

Следователи собрали большую доказательную базу и передали уголовное дело в суд. Сейчас обвиняемый наказан подпиской о невыезде.