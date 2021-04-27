В Рыбинске затопило Волжскую набережную

В Рыбинске подтопило набережную ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске" ВКонтакте

То, о чем вчера, 26 апреля, предупреждали рыбинские власти, сбылось. Нижний ярус Волжской набережной частично ушел под воду. И, по словам горожан, вода продолжает прибывать.

Из-за большого количества осадков и, соответственно, повышения уровня Рыбинского водохранилища, Рыбинская ГЭС увеличила расходный сброс воды. Причем, сделала это в том числе и по просьбе правительства Ярославской области.

- По данным Росгидромета за выходные выпало до 170% месячной нормы осадков, что привело к резкому увеличению притока к Рыбинскому водохранилищу и малым рекам, находящимся в подпоре водохранилища. Чтобы не допустить чрезвычайную ситуацию в регионе, предотвратить наполнение водохранилища до критической отметки, в адрес Росводресурсов правительством направлено предложение об увеличении сбросных расходов с Рыбинской ГЭС. Инициатива была поддержана, - сказал заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

В итоге расход увеличили до 3800 куб.м/с. Подтоплен оказался не только Рыбинск, вода постепенно подступает к нижнему ярусу набережной в Ярославле, подтоплены дома и участки в разных районах региона. Наиболее критическая ситуация в Угличском районе, там подтоплено около 30 участков. На данный момент радует только одно – по данным регионального Управления МЧС, метеорологическая обстановка на 27 апреля благоприятная.