Житель Ярославской области сбежал в другой регион, чтобы не платить налоги

Тутаевец пытался сбежать от своих обязанностей и вместе с семьей переехал в другой регион.Фото: УФССП по Ярославской области.

Житель Тутаева Ярославской области задолжал государству налогов на 150 тысяч рублей и за это попал в розыск. До этого неприятного инцидента судебные приставы приглашали должника к себе, а также приходили к нему сами, но оказалось, что мужчина по месту регистрации не живет.

Оказалось, тутаевец пытался сбежать от своих обязанностей и вместе с семьей переехал в другой регион.

- Во время исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вынес в отношении недвижимости должника постановление о запрете на регистрационные действия, о чем сообщил гражданину. Эта информация побудила мужчину выйти на связь, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

В свое оправдание должник сказал, что собирался продать дом с земельным участком, а запрет ему помешал. Судебный пристав объяснил, что ограничения будут сняты только после погашения задолженностей. В этот же день неплательщик оплатил налоги в размере 163 тысячи рублей, включая исполнительский сбор в размере 11 тысяч рублей.