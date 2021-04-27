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Общество27 апреля 2021 13:24

В Ярославской области собственников зданий будут штрафовать за граффити

И не важно, что это: художественно выполненная картина или непонятная мазня
Влада Красоткина
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Ярославские власти обратили внимание на разукрашенные граффити здания и заборы.

Ярославские власти обратили внимание на разукрашенные граффити здания и заборы.

Фото: Мэрия Ярославля

Ярославские власти обратили внимание на разукрашенные граффити здания и заборы. И началась работа с собственниками этих зданий, которые вместо того, чтобы оперативно закрасить художества неизвестных авторов, не обращают внимания на незаконные рисунки. А до произведений искусства, пусть даже уличного, им далеко.

– Перед началом летнего туристического сезона и майских праздников особое внимание уделяется территории центра города Ярославля, – сообщил заместитель начальника региональной инспекции административно-технического надзора Игорь Буянов. – Главам муниципальных районов тоже направлены письма, в которых говорится о необходимости проведений мероприятий по выявлению нарушений в благоустройстве фасадов зданий и сооружений.

За игнорирование требований будут штрафовать. Всего оштрафованных лиц 56, общая сумма штрафов составила 421 тысяча рублей.