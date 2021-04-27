В Заволжском районе Ярославля засыплют яму, в которой застрял автобус

После снегопада и дождей кое-где произошло проседание грунта Фото: Мэрия Ярославля

Подрядная организация, которая занимается ремонтом проспекта в Заволжском районе Ярославля, засыплет ямы, которые не смогли преодолеть рейсовые автобусы.

Вчера, 26 апреля, на пересечении проспектов Машиностроителей и Авиаторов автобус «сел на брюхо», перегородив движение для другого транспорта. За последнюю неделю подобный казус происходил дважды.

- На прошлой неделе подрядная организация выполнила работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия. В отдельных местах, как выяснилось, отсутствует песко-щебеночное основание. После снегопада и дождей кое-где произошло проседание грунта. В ближайшее время подрядная организация выполнит подсыпку асфальтобетонной крошкой и будет содержать данный участок до укладки нижнего выравнивающего асфальтобетонного слоя, - сказал департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.