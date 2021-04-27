В Ярославле проходит «Евразийский образовательный диалог»

Фото: ПАО «Ростелеком»

Подключения в режиме видео-конференцсвязи в первый день форума обеспечивает платформа «Сферум». В частности, в рамках пленарного заседания, которое состоялось 26 апреля в 11.00, с помощью «Сферума» к мероприятию подключились и выступили заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов и заместитель министра просвещения РФ Екатерина Толстикова, сообщает пресс-

служба оператора.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение более гибким, технологичным и удобным.

- Форум проходит в непростых условиях, когда пандемия еще не совсем ушла из нашей повседневной повестки, поэтому мы работаем в режиме онлайн. Надеюсь, этот формат

позволит нам привлечь к обсуждению вопросов максимальное количество участников, - отметил в своем приветственном выступлении зампредправительства Ярославской области Роман Колесов.

- Мы рады, что смогли предложить нашу отечественную разработку для организации сессий такого крупного и важного мероприятия как «Евразийский образовательный диалог» в режиме онлайн. «Сферум» уже используют свыше 6,5 тысяч школ в более чем 15 регионах РФ, и мы рассчитываем, что успешный опыт применения этой платформы докажет ее соответствие самым высоким технологическим требованиям, - прокомментировал генеральный директор «Цифрового образования» Рубен Акопов.

Добавим, что платформа «Сферум» позволяет проводить групповые видеоконференции, дистанционно подключать к уроку весь класс или отдельных учеников, создавать чаты, делиться образовательным контентом (презентациями, видео, фотографиями, и другими материалами), создавать сообщества школ.