Это фейк: Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете продавать спиртное в майские праздники

Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете продавать спиртное в майские праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В социальных сетях на днях появилась информация о запрете продавать алкоголь в майские праздники. Якобы, есть бумага Роспотребнадзора, в которой черным по белому написано о «сухом законе» с 1 по 10 мая. Но в правительстве Ярославской области ярославцев поспешили успокоить.

- Роспотребнадзор опроверг информацию, которая распространяют в социальных сетях, о запрете продажи алкоголя в России в майские праздники. Подобные фейки о запрете продаж спиртного в магазинах и кафе появились в нескольких популярных пабликах Ярославской области. Данная информация несет недостоверный характер, - пояснили в правительстве региона.

Так что лихорадочно бегать по магазинам и покупать алкоголь впрок не стоит. Да и вообще, чрезмерное употребление спиртных напитков вредит здоровью, помните об этом.