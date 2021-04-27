В Ярославле под окнами многоэтажки нашли тело молодого мужчины Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 27 апреля, рано утром прохожие обнаружили тело молодого мужчины. Он лежал под окнами многоэтажки на 2-м Брагинском проезде.

- По предварительным данным, потерпевший выпал из окна 12 этажа. Проводится доследственная проверка, назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

За последние недели это не первый случай падения людей с высоты. 9 апреля с 7-го этажа дома на Московском проспекте упала девушка. С многочисленными травмами ее увезли в больницу.