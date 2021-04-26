Попутчика, убившего женщину-водителя, посадили на 25 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 лет лишения свободы получил Виталий Чикарев, которого суд признал виновным в убийстве, разбое и неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Как установило следствие, в декабре 2018 года преступник зарегистрировался в приложении «BlaBlaCar. Мужчина изначально имел злой умысел: создал два аккаунта и забронировал три места в машине. Он специально выбрал женщину-водителя, которая собиралась ехать из Москвы в Тулу и искала попутчика.

- При встрече Чикирев представился Саломатиным и сел в машину один, - пояснили в СКР.

Во время поездки Виктор Чикирев попросил остановить автомобиль в Серпуховском районе. Когда женщина затормозила, он потребовал отдать ему все деньги и ценности, водитель отказалась и после этого Чикирев ее убил. Он похитил деньги и другие вещи водителя, а потом вывез тело убитой в лес. Машину перегнал в Ярославль и оставил ее на парковке.

-В ходе расследования этого убийства следствием совместно с оперативными подразделениями МВД России установлена причастность Чикирева и к другим преступлениям. В ноябре 2018 года по объявлению на сайте «Авито» он договорился с женщиной о встрече якобы для просмотра квартиры, которая сдавалась в наем. Находясь в жилом помещении он совершил разбойное нападение в отношении потерпевшей и похитил ее имущество. В декабре 2018 года аналогичным образом он совершил нападение на жительницу Москвы, похитив ее шубу и другое имущество, - сообщили в Следственном Комитете РФ.

Суд вынес приговор Виктору Чикиреву в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.