Ярославцам рассказали, с каким интервалом будут ходить автобусы после транспортной реформы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте «Яргортранса» появилась информация об интервалах движения, с которыми будут ездить автобусы после того, как начнет действовать транспортная реформа. Также на ресурсе можно найти сведения о числе и классе автобусов, задействованных на маршрутах.

- Ярославцы могут ознакомиться с протяженностью каждого маршрута, временем движения, количеством машин по классам и интервалами движения в час пик, - пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

С июля практически на всем общественном транспорте Ярославля, кроме нескольких маршрутных такси, которые пока сохранятся, будут действовать проездные и льготы. И это, пожалуй, единственный плюс грядущей реформы.