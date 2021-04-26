В Ярославле появилась «Маруся»

Изображение: ПАО «Ростелеком»

С мая 2020 года – момента старта продаж «Капсулы» с голосовым помощником «Маруся» – в Ярославской области почти 200 жителей региона стали обладателями умной колонки. Пик продаж пришелся на декабрь и март, когда ярославцы покупали гаджеты в подарок на Новый год и 8 Марта.

Перед праздниками число покупок «Капсулы» выросло втрое по сравнению с обычными месяцами.

«Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» помогает управлять сервисами «Ростелекома». Система интегрирована с видеосервисом Wink и комплектом решений «Умный дом» и позволяет с помощью голосовых команд переключать телеканалы, выбирать и запускать фильмы из онлайн-кинотеатра, регулировать громкость телевизора, включать и выключать умные лампочки и розетки, менять яркость света. «Маруся» ответит на вопросы, включит будильник, расскажет о погоде или предложит музыку из коллекции социальной сети «ВКонтакте». Детям она споет колыбельную и расскажет сказку.

«Маруся» - самый простой вариант управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте. Очень многое можно сделать при помощи голосовых команд: включить чайник, свет, запустить фильм. Я рад, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей. Конечно, чаще устройство покупают семьи с маленькими детьми и молодежь. Однако я знаю пример, когда наши клиенты настроили колонку для пожилой мамы, которая теперь вместо набора номера телефона просит «Марусю» позвонить детям через сеть «ВКонтакте», - рассказал директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Приобрести «Капсулу» с голосовым ассистентом «Маруся» можно на сайте «Ростелекома» и в офисе продаж и обслуживания.