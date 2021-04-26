У ярославны в центре города сорвали с шеи крест с бриллиантами

Когда злоумышленник все же был задержан, он признался, что сдал крест ломбард Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Ленинского района Ярославля обратилась 69-летняя женщина. Она спокойно шла по улице Свердлова, к ней подбежал мужчина, сорвал с шеи цепочку, на которой висел крестик, и скрылся.

Крестик оказался не простой, а украшенный бриллиантами. Стоимость ювелирного изделия - более 60 тысяч рублей. Но грабитель либо не знал истинной цены украшения, либо хотел побыстрее получить деньги. Когда злоумышленник все же был задержан, он признался, что сдал крест ломбард и получил за него около 10 тысяч рублей.

- Участковым уполномоченным и сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый житель Ярославля 1984 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу. К радости потерпевшей, крест удалось найти.