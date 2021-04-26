Весна отстает от графика: синоптики рассказали о погоде на неделю в Ярославской области

Самые интенсивные осадки ожидаются во вторник Фото: Артем КИЛЬКИН

Как сообщают специалисты Центра «Фобос», весна в этом году отстает от графика. Жителей центральных регионов, в том числе и Ярославской области, ждет не по сезону прохладная погода, дождь местами даже может переходить в снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются во вторник.

Сегодня, 26 апреля, по данным областного Управления МЧС, в Ярославской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха +6…+8 градусов.

По прогнозам Центра «Фобос», во вторник, 27 апреля, днем будет дождливо, ветер юго-западный, умеренный. Температура +6…+8 градусов.

28 апреля вероятно выпадение снега, прогнозируется сильный туман. Днем +4…+6, ветер западный.

В четверг, 29 апреля, ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, +7…+9 градусов. Ветер западный, умеренный.

В пятницу, 30 апреля, около 10 градусов тепла, ветер сменится на южный, но с порывами до 15 метров в секунду. Небольшой дождь.