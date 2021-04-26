В майские праздники в Ярославскую область из Москвы и Санкт-Петербурга будут ходить дополнительные поезда Фото: Полина Вачнадзе

В майские праздники из Москвы и Санкт-Петербурга в Ярославскую область будут ходить дополнительные туристические поезда. Сейчас наш регион входит в число популярных направлений для относительно коротких и бюджетных поездок и более 60% туристов – жители двух столиц.

С 1 по 3 и с 8 по 10 мая туристический поезд будет курсировать между Москвой и Переславлем-Залесским. Отправление из столицы в 07:45, остановки на платформах Лосиноостровской, Мытищи, Пушкино, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад, Бужаниново, Арсаки, Струнино, Александров-1, Балакирево, Берендеево. В Переславль поезд прибудет в 10:40. Обратный рейс – в 18:30, прибытие в Москву – в 21:48.

Состав, который в майские праздники будет курсировать между Ярославлем и Санкт-Петербургом, состоит из 10 двухэтажных купейных вагонов. Отправление из северной столицы 30 апреля и 7 мая в 13:15, из Ярославля 3 и 10 мая в 14:25. Остановки на станциях Окуловка, Бологое, Удомля, Бежецк, Сонково, Некоуз и Рыбинск.