Не зря «рыбачили»: ярославцы после потопа выловили с десяток автомобильных номеров

Чтобы номера окончательно не затерялись, находчивый мужчина развесил их на кусте. ФОТО: Елена Извекова, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Необычную рыбалку пришлось устроить ярославцу, автомобильный номер которого утонул в водах на улице Автозаводской.

- Кто б знал, что так бывает. Вчера номер был, сегодня хватились - не стало. Проехали весь маршрут, потому как на таких дорогах не надо много усилий для такого эффекта. А потом супруг вспомнил про это море. Рыбачил часа 1,5 точно. Наш нашелся последним, - пишет супруга «рыбака» в паблике «Ярославль LIVE».

Кроме своего номерного знака мужчина выловил еще с десяток чужих. «Потеряшки» не только местные, но и из Костромской и Свердловской областей. Чтобы номера окончательно не затерялись, находчивый мужчина развесил их на кусте. Хозяева нескольких уже нашлись.

- Мы с Ростова, наш номер там висит. Придется ехать забирать.

- Вообще я рада, что не зря супруг «рыбачил» столько времени в этом месте, уже третий хозяин нашелся, - пишет автор поста.

А тем временем море на Автозаводской немного обмельчало, но, по словам местных жителей, это временное явление:

- Службе, которая устраняла это болото тем, что открыла люк, с таким прогнозом на неделю тут ночевать нужно. Они уехали, а через час снова стало наполняться.