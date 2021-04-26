На трассе в Ярославской области столкнулись четыре автомобиля Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП, в которое попала сразу четыре автомобиля, произошло на трассе М8 в Переславском районе 25 апреля вечером. По предварительной информации, фура, за рулем которой был 60-летний мужчина, врезалась в «Санг Йонг», который ехал впереди, а тот в свою очередь влетел в «БМВ». От удара «немца» отбросило на встречную полосу, где он врезался в «Вольво» с полуприцепом.

По данным пресс-службы УМВД по Ярославской области, госпитализация потребовалась двум пассажирам «Санг Йонг»: 60-летней женщине и 57-летнему мужчине.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.