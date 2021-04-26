«Бессмертный полк»-2021 в Ярославской области пройдет в онлайн-режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме. Фотографии ветеранов Великой Отечественной войны будут транслировать 9 мая в 15:00.

Подать заявку на участие в онлайн-шествии можно до 7 мая. Фотографии героев и небольшие истории их жизни принимаются на сайте проекта. Также данные можно загрузить через приложения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как только виртуальное шествие пройдет, вам пришлют фрагменты той части, где демонстрировались фотографии ваших близких. Прошлогоднюю заявку можно повторить.

В 2020 году, когда действовали жесткие ограничения, связанные с коронавирусом, молодежный центр «Красный Перевал», управление по молодежной политике мэрии Ярославля, а также штаб акции «Бессмертный полк» провели шествие в социальных сетях.