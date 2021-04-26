27-летнюю ярославну подозревают в покушении на убийство сожителя Фото: СУ СКР по Ярославской области

27-летнюю жительницу Ярославля подозревают в покушении на убийство. От ее рук, считает следствие, чуть не погиб 30-летний мужчина.

- Находясь в квартире на проспекте Машиностроителей, подозреваемая нанесла своему сожителю один удар ножом в область груди, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Мужчина не умер только благодаря быстрым и четким действиям врачей. Его экстренно прооперировали, сейчас жизни ничего не угрожает. В отношении ярославны возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемая находится под стражей.