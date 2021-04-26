«Стоит вся Заволга»: район Ярославля встал в пробку из-за застрявшего в яме автобуса

Заволжский район все еще стоит в пробке. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Заволжский район Ярославля сегодня, 26 апреля, встал в большую пробку. Как сообщают очевидцы, на пересечении проспектов Машиностроителей и Авиаторов сел на брюхо автобус.

- Ремонт дороги идет. Одну сторону перелопатили и со второй стороны асфальт сняли. Дорога ужас. Яма на яме. И не перекрывают движение, - пишут ярославцы в соцсетях.

«Севший на мель» общественный транспорт практически полностью перегородил проезд. Жители Заволжского района сегодня массово опоздали на работу. Кто-то терпеливо ждал, когда движение возобновится, а кому-то пришлось выбираться из своим ходом.

- Пассажиры шлепали по лужам.

- Машиностроителей стала адом.

- 50 минут в пробке от «Яркого» до Авиаторов.

- Все, я остаюсь дома и никуда не поеду! Пусть переименовывают из района в город Заволжский. Обнесите его рвом и выпустите крокодилов!

На данный момент автобус вытащили из западни. Но по проспекту Машиностроителей все еще не проехать.