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Происшествия26 апреля 2021 9:25

В Ярославской области с жилого дома сорвало крышу

Покрытие повредило машину
Полина Вачнадзе
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Сорванная ветром кровля приземлилась на машину. ФОТО: группа "Ростовский район" ВКонтакте

Сорванная ветром кровля приземлилась на машину. ФОТО: группа "Ростовский район" ВКонтакте

В выходные в поселке Хмельники Ростовского района у трехэтажного дома порывы ветра сорвали крышу. ЧП произошло на улице Заводской.

Как сообщили местные власти, из людей никто не пострадал. А вот машине, припаркованной у дома, повезло меньше – крыша приземлилась ровно на автомобиль.

- Проведен осмотр кровли поврежденного дома, протечек на верхних этажах дома не обнаружено. Силами сотрудниками МЧС демонтировали поврежденную кровлю. Специалистам УК поручено произвести укрытие кровли для непопадания осадков в квартиры. В настоящее время на территории поселения введен режим ЧС, - говорится в группе «Ростовский район» ВКонтакте.

По словам местных жителей, ремонт крыши прошел не так давно, лет пять назад.

ЧП