В Ярославской области с жилого дома сорвало крышу

Сорванная ветром кровля приземлилась на машину. ФОТО: группа "Ростовский район" ВКонтакте

В выходные в поселке Хмельники Ростовского района у трехэтажного дома порывы ветра сорвали крышу. ЧП произошло на улице Заводской.

Как сообщили местные власти, из людей никто не пострадал. А вот машине, припаркованной у дома, повезло меньше – крыша приземлилась ровно на автомобиль.

- Проведен осмотр кровли поврежденного дома, протечек на верхних этажах дома не обнаружено. Силами сотрудниками МЧС демонтировали поврежденную кровлю. Специалистам УК поручено произвести укрытие кровли для непопадания осадков в квартиры. В настоящее время на территории поселения введен режим ЧС, - говорится в группе «Ростовский район» ВКонтакте.

По словам местных жителей, ремонт крыши прошел не так давно, лет пять назад.