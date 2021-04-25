В Ярославской области нашли свалку сигарет. ФОТО: предоставлено очевидцем

Местный житель села Нагорье в лесу недалеко от Переславля обнаружил большое количество мешков. В них лежали сигареты с фильтрами и множество не склеенных пачек под них.

- Первое, что пришло на ум – сброс контрафактной продукции, так как еще осенью прошлого года в нашем регионе органами ФСБ была выявлена табачная мафия, со складом набитым одним миллионом пачек сигарет готовых к реализации, в силу чего было возбуждено Уголовное дело по ст.210 УК РФ - организация преступного сообщества. Но, как известно – свято место пусто не бывает, а преступность непобедима. Возможно, и этот сброс был связан с чем-то подобным, поэтому, как полагаю, в целях избавления от улик и запутывания следов, контрафакт вывезли к ближайшим соседям и Московскому региону, - рассказал местный житель.

Полиция уже заинтересовалась этой находкой.