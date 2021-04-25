В Ярославле на стену дома нанесли масштабное граффити ФОТО: страница Екатерины Мусиновой ВКонтакте

В Ярославле на проспекте Дзержинского фасад дома №30 теперь украшен масштабным граффити патриотической тематики. Его создали в честь присвоения звания «Город трудовой доблести», которое Ярославль получил 2 июля 2020 года.

- Граффити изображает молодую женщину с артиллерийским снарядом и посвящено трудовой доблести работников тыла в годы Великой Отечественной войны. Мы понимаем, что в то время на предприятиях работали в основном женщины и дети. Наши женщины, которые остались в тылу, не воевали, но стояли у станков, у металлургических печей, в деревнях. Какая безумная тяжесть легла на их хрупкие плечи! Вместе с воинами они ковали победу, кормили и одевали защитников Родины, - рассказала глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Перед тем, как художники начали свою работу, фасад дома был отремонтирован, а для граффити использовались специальные краски.