В Ярославле автобус провалился в яму ФОТО: скрин из видео "Подслушано в Ярославле"

В Ярославле 24 апреля вечером на проспекте Машиностроителей пассажирский автобус провалился задними колесами в яму. Машины объезжали его сбоку, но пробки избежать все равно не удалось. Видео с автобусом, которое появилось в соцсетях, сразу стали бурно обсуждать в комментариях:

-Город в плохом состоянии настолько, что какой-то дождик может создать пробки, аварийные ситуации и потопы. Жалкое зрелище.

-Болото стремительно разрастается, жалко город.

-И это первый дождь, дальше будет интереснее

-Опять все ноют, да что же такое-то! Жертвы есть? Жертв нет! Значит все нормально.

-Скоро по нашим дорогам не то, что проехать, пройти нельзя будет. Надо учиться летать.

-ЯМАславль.

Нечто похожее уже случилось в Ярославле на прошлой неделе. В Красноперекопском районе в яме застрял пассажирский автобус, а на улице Свердлова в западню угодила машина-пылесос.