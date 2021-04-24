Водителей наказали за парковку на тротуаре в центре Ярославля

Водители автомобилей, которые припарковали свой машины на тротуаре у здания правительства Ярославской области уже наказаны или будут наказаны.

- По факту нарушений водителями правил остановки и стоянки транспортных средств в районе дома №4 на улице Кирова вынесено четыре постановления по делам об административных правонарушениях «Остановка или стоянка транспортного средства на тротуаре», а также три определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, - пояснили в отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД.

Проверка была проведена после сообщений в паблике "Дороги Ярославля", где общественники опубликовали несколько снимков. Факт нарушения, как и номера автомобилей были четко видны на фото.

ГИБДД просит ярославцев сообщать о нарушениях правил дорожного движения. Необходимо сделать фото и видео, указать дату, время и место, где все произошло, регистрационный номер нарушителя, а также свои имя и фамилию и контактный телефон. Информация принимается на официальном сайте Госавтоинспекции гибдд.рф.