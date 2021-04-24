Синоптики рассказали, когда ярославцам ждать последних заморозков

Ближайшие ночи будут холодными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По прогнозам синоптиков, в этом году последние заморозки ожидаются в мае.

- Ближайшие ночи будут холодными. Учитывая, что первая неделя мая также будет отличаться холодной аномалией, и температура воздуха ожидается на 1-2 градуса ниже климатической нормы, можно предположить еще одну волну температур, близким к заморозкам 1-2 мая. И, скорее всего, это будут последние весенние заморозки 2021 года, - считают специалисты Центра "Фобос".

По их данным, самое раннее прекращение весенних заморозков было 4 апреля 2001 года, а самые поздние зафиксированы 15 мая 2004 года.

При этом погода остается для ярославцев "потенциально опасной". Активный холодный атмосферный фронт стал причиной множества неблагоприятных явления. Прошли грозы, местами с градом, ливни, усилился ветер, выпал снег. В ближайшие дни, говорят метеорологи, мало что изменится. пройдут дожди, местами возможен и снегопад.