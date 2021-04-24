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Общество24 апреля 2021 15:01

Жителю Рыбинска пересчитали плату за коммунальные услуги за время пандемии

Но пришлось вмешаться прокуратуре
Полина Вачнадзе
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Жителю Рыбинска пересчитали плату за коммунальные услуги за время пандемии

Жителю Рыбинска пересчитали плату за коммунальные услуги за время пандемии

Фото: Полина Вачнадзе

Житель Рыбинска обратился в прокуратуру с жалобой на действия Управляющей компании "Восток". По его мнению, УК незаконно начислила ему пени за содержание и ремонт жилья.

У рыбинца накопился долг за коммунальные услуги, а именно по оплате содержания и ремонта жилья. И управляющая компания насчитала мужчине пени за июль и сентябрь 2020 года. А тем временем, в связи с пандемией по коронавирусу Правительством РФ установлен запрет на начисление неустоек, штрафов и пени с 1 апреля по 31 декабря прошлого года. Доход многих россиян в это время существенно снизился, а расход энергоресурсов, по причине того, что многие находились на самоизоляции, наоборот вырос. Чтобы избежать роста долгов за коммуналку, федеральное правительство и пошло на такой шаг.

- По выявленным нарушениям в адрес управляющей организации внесено преставление, гражданину выполнен соответствующий перерасчет, - пояснили в прокуратуре Ярославской области.