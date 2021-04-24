В Ярославле пьяные водители устроили разборки на улице Труфанова

На месте собралась "группа поддержки". ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Поздно вечером 23 апреля жители нескольких домов на улице Труфанова в Ярославле стали свидетелями дорожных разборок. Начало конфликта не попало на видео, но когда начали снимать, на месте о чем-то оживленно спорили человек 15. Рядом стояли автомобили полиции.

- Пьяные водители устроили драку, образовалась пробка посреди дороги, пассажир звал на помощь и кто-то из очевидцев вызвал полицию и ГАИ, - пишет автор видео.

- Пьяные водители устроили драку??? Этим все сказано! - пишу в комментариях.

- В этой новости прекрасно все.

- Был обычный серый брагинский вечер...

Драка, отметим, на видео также не попала. И были ли водители пьяны на данный момент не известно.

Как пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, между двумя водителями произошел дорожный конфликт. Сейчас проводится проверка. Были ли кто-то из водителей пьян, как это утверждают очевидцы, еще предстоит установить.