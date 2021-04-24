Выйти из сумрака: в Ярославле с машин заставляют снять неправильную тонировку

Госавтоинспекция проводит в Ярославле профилактическое мероприятие "Тонировка" Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие "Тонировка". Акция началась 19 апреля, закончится 28 числа.

Сотрудники инспекции выявляют водителей, автомобили которых затонированы сильнее положенного. По техническому регламенту, ветровое и боковые стекла должны пропускать свет не менее чем на 70%. Тонировка остальных стекол, кроме зеркальной, не запрещена.

Нарушителям, которые предпочитают находиться в сумраке, грозит штраф 500 рублей. Кроме того, он должен тут же, в присутствии инспекторов снять темную пленку. Если водитель отказывается это делать, его могут привлечь к административной ответственности и оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Особо ярым защитникам своего личного пространства грозит административный арест до 15 суток.