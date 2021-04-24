Студентов рыбинского колледжа взяли на сбыте наркотиков

Студентов рыбинского колледжа взяли на попытке сделать "закладки"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сотрудники полиции задержали двух жителей района Скоморохова гора Рыбинска. При осмотре у 19-летних парней нашли подозрительные свертки, содержимое которых, как позже показала экспертиза, являлось наркотиком.
- Согласно справке об исследовании, изъятое вещество - синтетическое наркотическое средство "Альфа-PVP" массой более 40 граммов, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Молодые рыбинцы, студенты одного из колледжей города, не стали отпираться и признались, что должны были сбывать наркотик бесконтактным способом, то есть, делать так называемые "закладки".
Возбуждено уголовное дело.