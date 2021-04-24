В Ярославле подожгли могилу погибшего хоккеиста "Локомотива". ФОТО: архив КП

В Ярославле неизвестные подожгли могилу хоккеиста "Локомотива", погибшего в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Акт вандализма был совершен 17 апреля.

По этическим соображениям, фамилия игрока "Локомотива", могила которого была подожжена, не сообщается. Но вся информация, в том числе и записи с камер видеонаблюдения, уже передана в УМВД по Ярославской области. В ведомстве началась проверка.

Авиакатастрофа, в которой погибли почти все члены команды и все члены экипажа самолета, произошла в Туношне 7 сентября 2011 года. В крушении выжил только бортинженер Александр Сизов. Игроки направлялись в Минск на матч с командой "Динамо".