В торговом центре Рыбинска толпа подростков избила маленькую девочку

В одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка.
Фото: Администрация Рыбинска
21 апреля в одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка. По словам очевидцев, толпа подростков избила маленькую девочку лет десяти.
"КП Ярославль" обратилась в полицию, чтобы узнать подробности произошедшего.
- На данный момент установлены участники конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.