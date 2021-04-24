В торговом центре Рыбинска толпа подростков избила маленькую девочку

В одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка. Фото: Администрация Рыбинска

21 апреля в одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка. По словам очевидцев, толпа подростков избила маленькую девочку лет десяти.

"КП Ярославль" обратилась в полицию, чтобы узнать подробности произошедшего.

- На данный момент установлены участники конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.