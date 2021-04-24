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Общество24 апреля 2021 9:37

В торговом центре Рыбинска толпа подростков избила маленькую девочку

Полицейские нашли виновников
Влада Красоткина
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В одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка.

В одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка.

Фото: Администрация Рыбинска

21 апреля в одном из торговых центров Рыбинска произошла жестокая драка. По словам очевидцев, толпа подростков избила маленькую девочку лет десяти.

"КП Ярославль" обратилась в полицию, чтобы узнать подробности произошедшего.

- На данный момент установлены участники конфликта. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.