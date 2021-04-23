На месте строительства волейбольного центра в Ярославле заложили капсулу времени

В Ярославле на месте строительства волейбольного центра мирового уровня заложил капсулу времени с посланием потомкам. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле на месте строительства волейбольного центра мирового уровня заложил капсулу времени с посланием потомкам.

– Сегодня мы даем старт строительству в Ярославле современного спортивного объекта мирового уровня. Это историческое событие для всего региона, – сказал Дмитрий Миронов.

В комплексе можно будет заниматься не только волейболом, но и баскетболом, мини-футболом, художественной гимнастикой, борьбой, плаванием, другими видами спорта, а также проводить концерты, фестивали, конференции.

Работы на площадке начались в конце 2020 года. Сейчас обустроены система водоотведения и подпорная стенка, заменен грунт, вырублены деревья.

Строительство разделено на две части. Сам волейбольный центр будет возводиться за счет инвестора, а дополнительные здания на государственные средства.